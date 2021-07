Messi, el jefe en la Albiceleste: llamado de atención a los jóvenes

La Copa América conquistada por Argentina dejó varias celebraciones, desde los de la cancha, en el Maracaná y los aficionados en todo el país. La alegría de los argentinos se evidenció en las redes sociales, de todas las edades y de todas las formas festejaron la copa que volvió tras 28 años. Uno muy particular se dio entre los jugadores.



En medio del festejo, Rodrigo De Paul quiso recordarle a los brasileños el titulo perdido en su propia casa, en medio de los cantos, el nuevo volante del Atlético de Madrid empezó su coro “brasileño, brasileño” Lo Celso, se iba uniendo, pero, Lionel Messi de inmediato le responde con un contundente no, para no continuar con el canto. Acto seguido, Sergio Agüero se une a la negativa, retirándose de ese sector de la cancha.



No había visto esto...



De Paul queriendo cantar contra los brasileños y Messi diciéndole "No, no" y se va 😂😂😂



Además, en tono más cordial, Alejandro Gómez también les comenta que no continúen con el coro.