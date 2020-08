Uno de ellos sería insólito: equipos que Menotti le aconsejó a Messi 

La salida de Lionel Messi del Barcelona tiene en vilo al mundo futbolero. En caso de concretarse por completo, el siguiente paso será encontrar un club que lo ofrezca un proyecto serio, ganador y con buenas condiciones económicas.



Así pues, el ex-entrenador argentino y campeón mundial en 1978 César Luis Menotti habló sobre cuáles deberían ser los destinos predilectos para el futbolista rosarino. Uno de ellos sería un escándalo total.

En primera medida, Menotti aseguró en TNT Sports que no ha hablado con ‘Lio’, pero lo más probable es que “ahora esté decidiendo su futuro y por lo que escucho, también podría haber acciones legales”.



Respecto al posible destino de Messi, ‘El Flaco’ manifestó que le gustaría verlo jugar “en el Bayern Munich o con Pep, ya que se conocen y ganaron tantas cosas. Pero para una familia como la suya no es fácil vivir en Mánchester o Múnich”.



La primea opción sería completamente improbable, debido en gran parte a que justamente los bávaros agudizaron la crisis del Barcelona y además no hay algún elemento que acerque al capitán blaugrana a Múnich. Por otro lado, el City es una gran posibilidad, y la que mas fuerte suena actualmente, por Guardiola.