¿Qué tienen en común Esperanza Gómez y James? El futbolista lo aclara

El muy famoso estreno de James Rodríguez en la partida de 'Call of Duty: Warzone', que transmitió por la plataforma Twitch en su nuevo canal, no solo tuve que ver con videojuegos ni fútbol.

Un curioso seguidor le preguntó por Esperanza Gómez, reconocida actriz de cine para adultos, y el futbolista,, medio incómodo, solo atinó a decir: “¿James Rodríguez y Esperanza Gómez? me han dicho que Esperanza es una actriz porno, pero no lo sé”.



En esa misma tónica, hizo un chiste más: “Muchachos en diez días voy a hacer OnlyFans” ¿Cómo? Pronto el colombiano notó al sorpresa de sus seguidoras y la felicidad de las seguidoras y se apuró a aclarar, en medio de risas, que era solo una broma-



James habló hasta de la posibilidad de jugar en Colombia alguna vez: “¿James al Tolima? También. ¿Por qué no? ese era mi sueño de niño: jugar en el Tolima”, dijo.



Pero, sin duda, que otro tipo preguntas resultaron más atractivas para muchos.