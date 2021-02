¡Alerta para Rueda en Selección! James habla de problemas para viajar

Ya no son solo especulaciones o suposiciones: la posibilidad de no contar con varios jugadores que viven en Reino Unido para la próxima jornada de eliminatorias a Catar 2022, por culpa de las restricciones vigentes por el coronavirus covid-19, es una realidad.

Ya las complicaciones de todos los pretenden viajar desde y hacia territorio británico, debido a la nueva cepa del virus, tenían a otros torneos, como la Champions League, improvisando sedes neutrales para los duelos de quienes no querían cuarentenas obligatorias para no entorpecer sus calendarios.



Ahora son los propios jugadores lo que hablan de esas complicaciones y aceptan que va a ser difícil sumarse a sus selecciones.



Lo hizo el propio James en la partida de 'Call of Duty: Warzone' que transmitió por la plataforma Twitch en su nuevo canal, cuando uno de sus seguidores le preguntó por su presencia en la Selección Colombia, a finales de marzo.



"No sé, la verdad, porque el tema está súper complicado. Porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de diez días. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la selección, pero no sé la verdad, vamos a ver qué pasa", respondió el zurdo con toda honestidad.



El colombiano de Everton se preocupa por las complicaciones que un aislamiento tan largo generaría en este preciso momento de la temporada. Y no es el único. Yerry Mina su compañero de equipo, Dávinson Sánchez (Tottenham), Jefferson Lerma (Bournemouth), Steven Alzate (Brighton) tal vez Alfredo Morelos (Rangers de Escocia) también podrían verse afectados por las medidas sanitarias.



El prestigioso medio The Athletic había advertido que los clubes ingleses advertirán ante la FIFA que no cederán a sus jugadores para la fecha oficial debido a las complicaciones que los regresos generarían en los apretados calendarios.



Pero otros consideran que justo ahora, que el gobierno británico ha iniciado la vacunación masiva y ha anunciado, pro ejemplo, el regreso de público a los estadios para mayo, las medidas podrían ser más flexibles, al menos para los deportistas.



Lo cierto es que hoy, a un mes de la competencia, las medidas no se han hecho menos estrictas. "Aquí no me han vacunado todavía…", advirtió el propio James. De esta manera, el técnico Reinaldo Rueda tiene nuevos dolores de cabeza para armar la nómina... habrá que ver con quiénes podrá contar al final.