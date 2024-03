Tensión entre Barcelona y su marca deportiva: importante revelación

Barcelona y la marca que viste al equipo, Nike, están en crisis absoluta. El cuadro azulgrana considera insuficiente el contrato actual con los norteamericanos y por ellos están dispuestos a unirse a otra empresa para los próximos años luego de que Nike se uniera al equipo en 1998.



De hecho, en las últimas horas, el presidente del club catalán, Joan Laporta, confirmó que le comunicó a Nike su intención de rescindir el contrato, esto en marco del estreno del videopodcast de Barca Studios.

"A Nike les dijimos que, en base a unos incumplimientos que para nosotros eran flagrantes, nosotros resolvíamos el contrato. Tenían 45 días para compensarnos, no lo hicieron y les comunicamos que se resolvía el contrato, a lo que ellos respondieron con unas medidas cautelares que nosotros hemos contestado y ahora estamos viendo la solución a estas medidas", confesó el directivo.



De igual manera, Laporta señaló que la empresa americana se movió para ofrecer una mejor propuesta, pero en el club la consideran bastante insuficiente: Ellos han intentado mejorar el contrato, pero han hecho unos esfuerzos que no son suficientes porque sabemos que el mercado paga más".



Finalmente, Laporta dejó claro que el club está dispuesto a todas las ofertas incluyendo la de Nike y que quieren el mejor contrato del mundo.



"En este sentido, estamos de manera civilizada, con todas las opciones que tenemos, trabajando. Estamos convencidos de que tendremos el mejor contrato del mundo. Estamos abiertos a todo, pero no podemos tener un contrato muy inferior a lo que paga el mercado. Es nuestra responsabilidad como directivos ejecutivos del club conseguir el mejor contrato", detalló Laporta, que incidió en la frase que ya explicó a este diario. "Lo fácil sería continuar con Nike con un contrato por debajo del mercado, pero a veces lo fácil no es lo mejor para el club", concluyó.