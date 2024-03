Vargas y el invicto de Colombia: ‘Más que presión, es motivante’

Camilo Vargas se sigue consolidando como el arquero titular de la Selección Colombia en la era de Néstor Lorenzo. El arquero del Atlas mexicano, pese a la vuelta de David Ospina, mantuvo su puesto y se ha convertido en una pieza clave en el esquema del argentino.



Pues bien, tras la victoria de la tricolor ante España en Londres habló para los medios y destacó el trabajo de sus compañeros para la histórica victoria y además destacó la afición colombiana que estuvo en el estadio Olímpico de la capital inglesa.



“Se consiguió el objetivo que era seguir creciendo como equipo, seguir buscando el objetivo de sumar y crecer en lo individual y lo colectivo”, resalto el guardameta colombiano sobre el triunfo.

Sobre los cambios que se hicieron al mediotiempo dijo: “Hace parte del crecimiento de este grupo, porque no tenemos un techo donde sostenernos. Con los ajustes y la lectura de juego del entrenador, del cuerpo técnico y de nosotros como jugadores pudimos superar esa primera parte que España nos sometió un poco y encontrar los espacios para atacarlo”.



Por su parte, se refirió a la racha invicta de Colombia y aunque no lo considera algo importante señaló que es bonito lograr una marca de esas: “Más que presión, es motivante. No es nuestro enfoque, pero sí es motivante seguir construyendo algo lindo, algo histórico. No trabajamos para eso, pero si se da, bienvenido”.



Vargas también se refirió a su relación actual con David Ospina: “Más allá de ser un compañero de Selección, es un amigo. Hace parte del crecimiento no solo personal y profesional que he tenido en mi vida, sino todo lo que genera para esta selección”.



Finalmente, el arquero se ilusiona con la próxima Copa América: “Tenemos ese lindo sueño, esa meta, lo venimos pensando, visualizando. Esperemos que en ese momento se nos pueda dar”.