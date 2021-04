Llueven críticas sobre 'Chicharito': estaría conquistando a influencer

Lo que fue un rumor de varios días, finalmente fue destapado por el programa de entretenimiento El gordo y la flaca. Javier 'Chicharito' Hernández fue captado junto a la influencer Caitlyn Chase, en un restaurante de Los Ángeles. Aunque se hablaba de una reconciliación entre el futbolista y la madre de sus hijos, todo parece indicar que anda nuevamente de conquista.

Después del nacimiento de Nala y tras dos años de matrimonio, se aseguró que la pareja conformada por 'Chicharito' Hernández y Sarah Kohan había puesto punto final a su relación. La mujer se regresó con sus hijos a Australia en enero, en medio de una ola de comentarios por supuestas infidelidades, pero tiempo después regresó a Los Ángeles, donde reside el mexicano de LA Galaxy.



Se habló incluso de reconciliación, puesto que Sarah a su regreso, publicó varias fotografías con rosas y champagne. Sin embargo, en los últimos días empezó con fuerza el rumor que Hernández andaba de "pica flor", esta vez con una reconocida influencer y bloguera de moda estadounidense. Después de todo, un paparazzi los captó saliendo juntos de un restaurante.



Pero eso no es todo, según reveló el programa de entretenimiento, la madre de sus hijos estaba a unas cuadras junto a unas amigas y tras ser consultada por la separación y la supuesta nueva relación de 'Chicharito', subió a su carro llorando. Tiempo después publicó en sus redes sociales: "a veces la gente no entiende las promesas que hacen en el momento en que las hacen... Cierto, por supuesto. Pero mantienes la promesa de todos modos. Eso es lo es el amor. El amor es mantener la promesa de todos modos".



Los mensajes en contra del mexicano no se hicieron esperar y muchos le han criticado el hecho de haber iniciado una nueva relación sin haberse divorciado.