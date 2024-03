Hinchas de São Paulo explotan con James: ‘No tiene personalidad’

Tristeza, rabia y decepción. Así fue el domingo para los hinchas del São Paulo, luego de que su equipo quedara eliminado del Campeonato Paulista 2024 a manos del Novorizontino, equipo de la Serie B del fútbol brasileño.



Fue empate 1-1 y derrota 3-4 en serie de penaltis. Así, los aficionados se metieron con el entrenador Thiago Carpini, a quien le gritaron “burro”. Pero también se sienten decepcionados con James Rodríguez.



Y es que los aficionados se metieron con Carpini para pedirle que metiera a James pronto en el segundo tiempo, pero el entrenador hizo tarde el cambio: el colombiano entró al minuto 79 y, aunque demostró que es diferente y se echó el equipo al hombro, le faltó tiempo para ayudar a ganar a su equipo.



Incluso un aficionado increpó a Carpini al final del partido: “¡Haz que James juegue! ¿Tienes algún problema personal con James? ¡Burro, burro, burro! ¡Burro mil veces, realmente burro! Perdiendo contra Novorizontino con 55 mil personas en MorumBIS. ¡MorumBIS!”.

Al finalizar el partido, y con la certeza que todo se definía en penaltis, los aficionados esperaban que la clasificación llegara de la mano de los referentes. Por ejemplo, Lucas Moura tomó el primer cobro y acertó; también lo hizo Pablo Maia.



Sin embargo, James Rodríguez no apareció, no quiso cobrar o no estaba en el listado. Lo cierto es que fueron siete cobros del equipo Tricolor y el colombiano no levantó la mano para pedir su turno en la definición.



Así, los hinchas explotaron contra James; también medios partidarios y periodistas que están al tanto de la actualidad del São Paulo.



‘Gestão Tricolor’, por ejemplo, ‘disparó munición fuerte’ contra James: “¿Tuviste poco tiempo de juego? Sí. Pero NADA justifica que un mundialista, que ya era 10 en el Real Madrid, no tenga personalidad para tirar un penalti. Cometer errores sucede, solo los que arriesgan cometen errores, pero ¿ni siquiera intentarlo? ¡LÁSTIMA!”.



É preciso falar sobre James Rodriguez!



Teve pouco tempo de jogo? Sim.

Mas NADA justifica um jogador de Copa do Mundo, que já foi 10 do Real Madrid, não ter personalidade para bater um pênalti. Errar acontece, só erra quem bate, mas nem tentar? VERGONHA! pic.twitter.com/A91hexTLRC — Gestão Tricolor (@GestaoTricolor) March 17, 2024

El periodista Gabriel Sá también comentó la ausencia de James en la tanda de penaltis: “Ingresó tarde al juego. El equipo creó más con él. En la misma moneda, entiendo la acusación de “falta de confianza”, pero para mí un tipo del calibre de James necesita ejecutar un penal en una decisión. Ya has cometido errores y es parte del juego. Pero no escondería a James en los cobros. Nunca”.

James Rodríguez entrou tarde no jogo. O time criou mais com ele. Na mesma moeda, entendo a alegação de “falta de confiança”, mas pra mim um cara do calibre do James precisa bater pênalti em decisão. Já errou e faz parte do jogo. Mas eu não esconderia o James nas cobranças. Nunca. — Gabriel Sá (@OGabrielSa) March 17, 2024

En las redes sociales los aficionados del equipo paulista no tuvieron piedad con James: