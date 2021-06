Burlas en redes hacia Jadon Sancho gracias a una despampanante modelo

El tema del momento en territorio europeo pasa por lo que ocurra con el futuro deportivo de Jadon Sancho. El extremo inglés actualmente esta concentrado con su selección en la Eurocopa 2020, pero su agente está moviendo hilos para cambiarlo de vereda para la temporada 2021-22.

Mientras todo esto ocurre, una reconocida modelo habló del jugador de 21 años en sus redes sociales y de inmediato se hizo tendencia. Las burlas en redes sociales no tardaron en aparecer.



Emely Almonte decidió usar su Instagram para plantear un ‘Preguntas y Respuestas’ con sus seguidores. Actualmente tiene más de 50 mil.



Pues bien uno de los usuarios le preguntó “Jaden Sancho es tu novio??” y su respuesta, en tono jocoso, fue “quién carajos es jade sancho lmao”. No se sabe si efectivamente negó al joven del Borussia Dortmund o si por el contrario se burló de la mala digitación del usuario y efectivamente no conoce a ningún Jaden, diferente a Jadon...



Ahora, dicha respuesta dio pie para que algunos se burlaran del futbolista por la situación que vive en la Euro. Recordemos que el entrenador Gareth Southgate tan solo le ha dado seis minutos de participación en el torneo.



“Southgate cada día de partido”, trinó un usuario de Twitter junto a la captura del Instagram de Emely y la alineación de los ingleses contra Alemania, día en que Sancho fue nuevamente suplente.