¡De regreso para los cuartos! Chile recupera a su atacante estrella

El delantero Alexis Sánchez, ya recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar la fase de grupos de la Copa América, viajó este miércoles con la selección de Chile a Río de Janeiro para enfrentar este viernes a la de Brasil en partido de los cuartos de final. El ariete del Inter de Milán ha superado una lesión del sóleo de la pierna derecha y cumplió la recuperación en la capital chilena.



Aunque 'el Niño Maravilla' participó en la práctica de la Roja la tarde de este martes, no es seguro que ingrese desde el pitido inicial, pero sí será alternativa en el banquillo para el seleccionador Martín Lasarte. Sánchez no ocultó su alegría al reencontrarse con sus compañeros de La Roja y se le vio muy animado en una transmisión en vivo que ya se ha hecho habitual por parte del lateral Mauricio Isla.



"¡Feliz, volví, volví!" dijo el exjugador del Arsenal camino al aeropuerto internacional de Santiago, donde además se le vio bromear junto al británico Benjamin Brereton que cada día se adapta mejor al plantel. Sánchez no fue la única novedad de cara al partido de cuartos de final. Lasarte también convocó al delantero de Universidad Católica Diego Valencia. Con 21 años, Valencia que ha tenido un notable desempeño en el torneo chileno y en la Copa Libertadores, donde ha marcado.



A la espera del autobus, cientos de hinchas se apostaron en las afueras del Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para despedir a la Roja, que pasó casi una semana en Santiago tras superar la fase de grupos para preparar en mejores condiciones el choque con Brasil. EFE