Iván Mejía reaccionó al sueño de Eduardo Luis: ¡Pidan domicilio!

Eduardo Luis López, reconocido relator de Win Sports, es uno de los personajes más reconocidos, hoy por hoy, en los medios que cubren el fútbol colombiano. Su estilo de narración y sus ocurrencias han sido tendencia en las redes sociales, y ha generado amores y desamores de parte de los televidentes.



Lo cierto es que Eduardo Luis tiene sello propio, y se ha ganado un reconocimiento entre los mejores relatores de Colombia.



Este fin de semana, el narrador fue entrevistado por ‘El Espectador’, y allí habló de sus sueños de entrar en la política.



“Me gustaría hacerlo porque no tengo ambición de poder. Creo que tengo muy buenas ideas. Yo veo a los políticos y digo, juemadre, yo lo haría mejor. Siento que mucha gente agarra la política para solucionar sus problemas, no para solucionarle los problemas a lo demás”, aseguró.



Además, Eduardo Luis reveló: “Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política, nos quemamos”.



Así, Iván Mejía Álvarez, reconocido periodista que anda retirado de los medios tradicionales, reaccionó a la idea de Eduardo Luis de ser presidente de Colombia. En sus redes sociales, el excompañero del narrador en Win Sports no pudo evitar burlarse.



No se sabe si la burla apuntaba al relator deportivo, o al expresidente Iván Duque. Juzgue usted.