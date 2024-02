Fuerte crítica a barra de Atlético Nacional: ‘Hinchas prepago’

Atlético Nacional perdió este domingo 0-1 con Millonarios, en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2023. Así, los aficionados protestaron por perder con uno de los grandes rivales que tiene el club verdolaga, que se suma a la derrota con América en jornadas anteriores.



Sin embargo, hubo un hecho reprochable en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot: aficionados decidieron prender fuego y quemar silletería y banderas del equipo, en un acto vandálico que seguramente recibirá castigo de las autoridades de Medellín y de la Dimayor.



Así, las reacciones en contra de estos actos en el Atanasio no se han hecho esperar, condenando a la barra popular ‘Los del Sur’, que han llevado un duro enfrentamiento con los dirigentes de Atlético Nacional en el último tiempo.



Es por eso que el periodista Tito Puccetti criticó fuertemente que hayan atentado contra el estadio de la capital antioqueño, y dijo: “Todo está manejado y manipulado por una guerra que hay. Ustedes saben de dónde viene todo eso. Y no es por amor, ahora que viene San Valentín, sino por una intención económica”.



En el espacio de YouTube de ‘Revista La Liga’, Puccetti arremetió contra la afición de la barra verdolaga, y apuntó con un fuerte comentario.



“Hay unos hinchas que atacan a los periodistas, diciéndoles ‘periodistas prepagos’. Prepago es todo hincha que va al estadio a ganar plata, ese sí es un hincha prepago; o el que va y no paga su boleta, ese es un hincha prepago”, inició su crítica.



Tito continuó: “El valor del amor de un hincha es comprar su entrada o su abono, así sea muy humilde y deje de tomarse un café para comprarla. Eso se llama amor por un equipo, un amor verdadero. Por eso es que uno le dice al futbolista, cuando no hace su esfuerzo máximo, que hay gente que aguanta un poquito de hambre para ir al estadio”



“Pero cuando hay un grupo de personas que va a un estadio porque le pagan, o porque ganan plata, o porque le dan un perro caliente, simplemente para gritar lo que le piden, ese es un hincha prepago”, sentenció el reconocido relator y periodista de Win Sports.