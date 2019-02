Hinchas del Atlético no se olvidaron de Courtois: le lanzaron ratas

Thibaut Courtois fue titular y tuvo un buen partido con el Real Madrid en la victoria por 1-3 sobre el Atlético. Sin embargo, los aficionados recordaron al guardameta, quien pasó por el equipo colchonero en 2011 al 2014, y tomaron como una 'traición' su ida al cuadro merengue. En el encuentro, los aficionados le lanzaron ratas de peluche y, así mismo, terminó su placa en el Wanda Metropolitano.

Así quedó la placa del futbolista belga. Foto: EFE

Por otro lado, el portero belga afirmó que no se dio cuenta y que igualmente le tiene aprecio a los hinchas colchoneros, por el respeto que le tiene al club.



"Yo sigo teniendo el máximo respeto para el Atleti y su afición, los tres años que estuve aquí no se borrarán por estas cosas. He vivido tres años bonitos y esto no se va a olvidar por eso. Yo estaba concentrado y casi no me he dado cuenta", comentó.

Finalmente, también mencionó que era tema de lo que genera un derbi y se siente tranquilo por los hechos que sobrepasan lo futbolístico.



"Yo siempre doy el máximo, también lo hice en el Atleti y ahí ganamos cosas, la gente que lo sabe me respeta, cuando paso por la calle delante de un aficionado del Atleti me desea lo mejor. Un derbi siempre está caliente, la gente hace esas cosas y no hay problema", finalizó.