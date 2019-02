Simeone no le quitó mérito a Real Madrid y tampoco criticó al VAR

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, aceptó la derrota de su equipo ante Real Madrid por 1-3, aseguró que la contundencia fue la clave del rival y le dio méritos al equipo de Solari, que liquidó el encuentro con las oportunidades que tuvo. Asimismo, no se enfrascó en polémicas respecto al VAR y a las jugadas de penal que tuvieron bastante discusión.



"No suelo opinar del VAR. Entiendo que es algo que seguramente crecerá y nos hará más eficaces a todos. No tengo la posibilidad de ver las acciones repetidas como si tiene la gente que trabaja en el VAR. Espero y deseo que hayan acertado y que esto siga mejorando para el bien común. No creo absolutamente que hayamos perdido por las acciones del VAR", valoró el técnico en rueda de prensa.



"El rival ha sido mejor que nosotros, sobre todo más contundente. Y en esa contundencia hizo un partido muy bueno. Felicitarlo al rival y nosotros prepararnos para lo que viene", continuó Simeone, que insistió en ese aspecto: "Ha sido un partido duro, fuerte, ellos sobre todo tuvieron mucha contundencia. Y a partir de la contundencia los caminos se abrieron para el partido que jugaron", aseguró posteriormente.



El Atlético está a seis puntos del Barcelona, que podrían ser nueve si el líder gana este domingo al Athletic. "Esperaremos a mañana. Estamos pensando después de estas dos derrotas en hacernos fuertes y hacer un partido importante contra el Rayo. Y después vendrá lo que vendrá en la Champions. Está claro que es una derrota que el rival la ha merecido. A mejorar, levantarse rápido y preparar el partido del sábado con la máxima ilusión", concluyó.