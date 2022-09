El rifirrafe entre Hernán Darío 'Bolillo' Gómez  y una periodista

Ya han pasado seis meses desde que se conoció que la Selección Colombia de la mano de Reinaldo Rueda en la dirección técnica no iba a poder obtener su tiquete a Catar para representar al país en el Mundial del 2022. Una Copa del Mundo que se avecina, y que lastimosamente, por Sudamérica no estará el combinado nacional.

Brasil y Rusia ya quedaron atrás y el sueño de jugar otro Mundial quedó en una simple ilusión. No fue el mejor camino de Reinaldo Rueda, pues la Selección Colombia no pudo asegurar su participación en Catar en el mes de noviembre y diciembre. Las críticas no se hicieron esperar, pues se hablaba de un combinado nacional que pecó mucho en la zona ofensiva al no poder concretar todo lo que generaba en sus partidos.



De hecho, tuvo una seguidilla siete encuentros en las Eliminatorias sudamericanas sin marcarle gol a sus rivales, y entre esa serie de partidos, perdió uno en el que no se podía ceder puntos contra Perú en Barranquilla. Edison Flores acabó con la ilusión colombiana en los últimos minutos.



Y es que, contra los incas, Colombia tuvo más de 20 tiros, pero de esos solo tres fueron al arco. Muy poca incidencia en el arco rival, y Perú aprovechó la única que tuvo para llevarse los tres puntos y sellar puesto de repechaje, eliminado posteriormente por Australia en lanzamientos desde el punto penalti. En un nuevo programa de ESPN F360 con Antonio Casale, Pilar Velásquez, Lizeth Durán, Steven Arce, Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla, hubo una ‘pelea´ entre una panelista y el invitado.



Durante el programa, hablaron con Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, estratega que criticó a la Selección Colombia que según él, fue eliminada por malos momentos nada más. No por la falta de definición, ni por la labor dirigencial de Reinaldo Rueda. Hernán, fiel a su forma de ser, tuvo un agarrón con Lizeth Durán, quien le dijo que claramente los futbolistas quedaron a deber.



Hernán Darío Gómez, que en el pasado salió de la Selección Colombia por presuntas agresiones a mujeres, tuvo un capítulo fuerte con palabras con la periodista Lizeth Durán. ‘Bolillo’ empezó, “quiero hacerles una pregunta a todos allá. Ahí hay dos futbolistas, y si no están de acuerdo conmigo, ahí los agarro”, intentando llamar a la jocosidad. Luego dijo, “si ustedes se ponen a analizar, que se jugó bien, que se jugó mal, que no es el estilo, que escogió a los jugadores que no son, ¿ustedes creen que ese balón que tuvo Borja en la raya contra Perú no lo quiso meter, o los diferentes partidos que tuvo Colombia que siempre estuvo por encima de muchos rivales no la quisieron meter?”



Y ahí dio su explicación, “Colombia se quedó no por los jugadores, sino porque son malos momentos”, y por ahí se oyó un rotundo “no”, de Lizeth Durán. Al oír la expresión de ‘Liche’ Hernán Darío Gómez dijo, “no, pero vos qué jugaste pues, si Borja mete ese gol contra Perú, Colombia va al Mundial”.



Ahí se desató la riña de Lizeth Durán que lo enfrentó, “ah no profe, entiendo lo que usted dice, y está bien, yo no jugué fútbol, yo me dedico a analizarlo desde mi perspectiva, desde como lo siento y me preparo para ello, pero es que además podemos encontrar millones de excusas del por qué no. Entonces quiénes son los responsables de que estemos eliminados del Mundial. Claro que querían ir, claro que querían meter la pelota, pero no entró y qué pasó desde el juego para que esto no ocurriera. No solo fue un partido o una oportunidad de gol. Fueron consecuencia de varios errores a lo largo de muchos partidos en los que estuvo Reinaldo Rueda y sus jugadores elegidos”.



Finalmente, Hernán Darío Gómez no guardó silencio y le dijo, “no, yo sé, te preparas y lees, y te informas porque veo que estás muy informada, pero hay que ser del fútbol para entender esto. Ahí hay tres hombres que son del fútbol. Y yo sé que hablas bien y entiendes y todo lo que quieras”. A su vez, habló de la labor del director técnico, “a la hora de señalar culpables somos los más guapos, si vamos a señalar culpables vamos a demostrar que no hicimos nada bien. Tampoco es así y que hay que acabar con los jugadores que quedaron eliminados, no, eso no es así”.