Lejos de España y junto a sus hijos: 'Shakira se está recuperando'

El tema del momento en la prensa de Colombia y España, la separación de Shakira y Gerard Piqué, tiene cada día un nuevo condimento.

Tras la confirmación de parte de la artista de la ruptura con el futbolista, muchas versiones han circulado sobre la manera como está afrontando esta situación, que en ningún caso es sencilla.



Sobre el tema, la hermana de Shakira, Lucy Mebarak, habló brevemente para el medio español Europa Press y explicó un par de detalles.



"Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España", comentó, lo que deja claro que la últimas fotos de la familia no pasan por una crisis nerviosa de ella, la cual, según la revista Hola, fue atendida por una ambulancia en su casa, en Barcelona. La propia cantante ya había desmentido esas versiones, explicando que la foto es del 28 de mayo y fue por la atención a su padre, quien sufrió una caída y fue atendido en un hospital catalán.



Lucy reveló también un detalle importante: en el entorno de Shakira se veía venir esta ruptura, aunque ellas no han hablado puntualmente del asunto: "no los he visto, no vivo en España. Soy la hermana, pero no sé nada todavía", concluyó.