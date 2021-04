Lo frenó en seco: Piqué trolea a Ibai Llanos tras ganar Copa del Rey

Asier Villalibre, jugador del Athletic de Bilbao, se hizo viral luego que su equipo ganara la Supercopa de España y sacara una trompeta para celebrar el título. Desde ese momento, cada vez que el equipo gana un duelo importante lo celebran de tal manera en el camerino. Precisamente, con este antecedente, el reconocido streamer español Ibai Llanos, escribió al whatsapp de Gerard Piqué para bromear con su celebración tras ganar la Copa del Rey. Troleada va, troleada viene.

Piqué fue uno de los jugadores que celebró con más euforia el nuevo título blaugrana, con champaña en mano y empapando hasta a la prensa. Justamente, en medio de la celebración, Ibai Llanos, quien es toda una celebridad en internet, intercambió mensajes con Piqué y ambos decidieron publicar evidencia de la conversación en twitter.



"Lecciones, las justas Ibai Llanos”, publicó el defensor del Barcelona con la imagen del chat en el que Ibai le pedía no sacar la trompeta. "Voy a sacar lo que me salga de los c...", respondió Piqué. El streamer quiso trolearlo diciendo "oye este lleva ocho cubatas (bebidas) encima".



Pero todo no terminó ahí. Llanos le preguntó cuántas copas lleva encima y el futbolista le envió una imagen de los jugadores con más títulos en la historia del mundo. Gerard aparece sexto con 35 títulos, después de Alves, Messi, Iniesta, Maxwell y Giggs. "No aprendes, eres un juvenil", trinó el jugador español con el nuevo pantallazo de la conversación.



El cruce de mensajes se ha prestado para todo. Incluso para apreciar la fotografía de perfil que tiene el defensor español: Shakira, la artista colombiana, con quien comparte su vida hace más de una década.