El dirigente que pudo jugar en el Nacional de Asprilla y Aristizábal

La mayoría de los dirigentes del fútbol colombiano, no tienen experiencia como jugadores o entrenadores; no saben lo que es una cancha o un camerino, y sin embargo llegan a los puestos más altos de los equipos y de Dimayor o Federación. Aunque no son todos, hay otros directivos que tienen esa experiencia, fueron futbolistas y ahora llevan adelante proyectos con sus clubes.

Uno de los pocos dirigentes que fue jugador, recordó una anécdota en su carrera: estuvo muy cerca de ser jugador de Atlético Nacional en 1990, avalado por Francisco Maturana; tuvo la oportunidad de jugar al lado de futbolistas como Faustino Asprilla, Víctor Aristizábal y otros como Alexis García, además de jugadores que ganaron la Copa Libertadores de 1989.



Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas de Rionegro, fue jugador del Cúcuta Deportivo en 1989. El dirigente recordó hace unos días un partido de 1989 en el que el ‘doblemente glorioso’ sacó un empate 1-1 con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.



Esa noche, Salazar hizo una buena presentación como zaguero central, y Faustino Asprilla brilló en el ataque. “Maturana dio el aval por ambos, a los directivos del verde” para que los ficharan para la siguiente temporada.



Asprilla, como es sabido, llegó y triunfó en Nacional; pero Salazar no pudo concretar su transferencia y falló “por muy pocos pesos”. Una frustración en su carrera futbolística, que hoy ve como “cosas del fútbol”.