Balón púrpura en el fútbol: campaña contra la discriminación femenina

En el mundo, el color púrpura se ha convertido en el símbolo para que sean rechazados los actos de violencia de género, además de la lucha contra la discriminación femenina. Colombia no es la excepción y gracias a la iniciativa de la Fundación Voces Silenciosas, se ha logrado generar un amplio impacto en la sociedad y sobre todo, en el fútbol nacional.



Por eso, es un acto que dará homenaje y representará el rechazo a las violencias de género, se dio el aval por la Dimayor para que un balón púrpura sea utilizado en uno de los partidos del torneo local.



La directora de la fundación, Johanna Moreno, es quien lidera esta campaña en compañía de la liga colombiana, la cual busca visibilizar el mensaje por medio del balón de fútbol

Según dio a conocer Johanna en medio de una entrevista a Noticias Caracol: “A través de este balón púrpura nosotros podemos ser ejemplo de que hay muchas formas de ser accionantes de cambio”.



Se espera que este acto se dé en medio del partido de Millonarios frente a Deportivo Cali, el próximo sábado 23 de marzo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Además, al momento de la salida de los jugadores y entonar los himnos saldrán tres niños con una camiseta color púrpura. Esto porque la fundación tiene como objetivo darle a niños y niñas momentos y experiencias que contribuyan a su crecimiento emocional sano, realizándolo por medio del fútbol.



A esta campaña se han sumado importantes leyendas del fútbol como Amaranto Perea, hoy Asistente Técnico de la Selección Colombia y también Sergio Galván Rey, así mismo, futbolistas como Andrés Llinás, Macalister Silva y el técnico Alberto Gamero, han aportado con su apoyo a la fundación.



“Esperamos que la gente no tenga más precisamente voces silenciosas, sino que lo invitamos a que denuncien, pero sobre todo a que esto no pase, a que esto no lo normalicemos. La mujer es sinónimo de respeto, de amor, de fortuna”, comentó Moreno en diálogo con el sistema informativo de Caracol Televisión.