Arturo Reyes defendió a Lorenzo: ‘Él sabe lo que hace en la Selección’

Arturo Reyes respaldó el proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia en las últimas horas y aseguró que el técnico sabe lo que hace con el combinado nacional con el que continúa en buen momento.



El entrenador de Junior cree que el argentino viene consolidando un grupo de jugadores que le ha respondido y de ahí su éxito con Colombia en su ciclo donde ahora tendrá en frente a un duro rival como España.

“Creo que la Selección Colombia está en un buen momento, tiene mucho tiempo de no perder un partido, eso es importante, porque va llenando de confianza al grupo. El profe tiene el grupo que ha trabajado con él en esa cantidad de partidos de preparación y en los partidos de Eliminatorias, y creemos que va a ser un buen examen para la Selección Colombia y para la Selección española también”, comentó en diálogo con Caracol Radio.



Por su parte, Reyes opinó sobre si se deben haber jugadores de Liga en la convocatoria: “Eso depende mucho. Hay momentos. Cuando yo tuve la Selección terminaba un proceso, no recuerdo bien el número exacto, pero alcancé a llamar entre seis y ocho jugadores de la Liga, después esos jugadores se fueron ganando un espacio, algunos más que otros, en Selección mayor. Yo creo que la Liga colombiana, de pronto en el último tiempo, no hemos competido como debíamos hacerlo en los torneos internacionales, en la Sudamericana y en la Libertadores, pero indudablemente que en la Liga hay muy buenos jugadores que tienen cómo estar en una convocatoria como estas”.



Además, opinó sobre el llamado de Gabriel Fuentes a Selección: “Gabriel ha tenido una gran transformación, le ayudó mucho la ida a Europa. El semestre pasado estuvo en un altísimo nivel y este año también ha arrancado muy bien la Liga”.



Finalmente, Reyes ante la pregunta de si se deberían convocar más jugadores de Junior en el seleccionado dijo: “Eso no me parece correcto de parte mía, decir qué jugadores debería estar en Selección, para eso está el entrenador, lo vemos constantemente en los estadios de Colombia y, bueno, él viene trabajando hace ya un tiempo con un grupo de jugadores que le han rendido, que le han dado resultados, que nos tienen bien en la tabla y él sabe qué es lo que está haciendo”.