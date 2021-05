¿Qué pasa con Fredy Guarín y Paola Jara? Mensaje de la cantante

Fredy Guarín sigue siendo un misterio para los aficionados de Millonarios, que vieron cómo se fue del club desde el 1 de abril, envuelto en un escándalo y una crisis personales, y por ahora no se sabe cuándo regresará al club bogotano y si va a continuar el próximo semestre.



Sin embargo, el ‘Guaro’ anda con su vida, con sus amigos, sus negocios y sus asuntos personales. La vida de Guarín no es sencilla, tiene un par de hijos mayores con Andreina Fiallo, uno de ellos ya se lanzó como artista; además, tiene otro pequeño con Sara Uribe, reconocida modelo; y también tiene un noviazgo (no se sabe si con hija incluida) con Pauleth Pastrana.



Pues este martes, apareció un mensaje de Paola Jara, reconocida cantante de música popular, refiriéndose a Guarín. ¿Qué tienen que ver la artista y el futbolista? Por estos días, mucho. Incluso, Paola se refirió también a Pauleth, dejando claro qué es lo que pasa en estos momentos.

Paola Jara está grabando por estos días el video de una nueva canción, ‘Los besos jamás’, y encontró una locación espectacular. Se trata del criadero fg13, de propiedad de Guarín. Al parecer, su novia, Pauleth, también ha estado al tanto para colaborarle a la artista.



Así, uno de los mejores caballos de Fredy Guarín estará en el video de la cantante de música popular.