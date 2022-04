‘Desde que haya esperanza con Freddy, oraremos’: Leonel Álvarez

El accidente de Freddy Rincón tiene conmovido el fútbol colombiano. Sus compañeros y amigos confían que esta leyenda pueda ganar el partido más difícil de su vida. Leonel Álvarez, compañero en Selección Colombia y amigo del ‘coloso de Buenaventura’, habló con los medios de comunicación, dejando sus sensaciones frente a este difícil momento para alguien que aportó mucho en su vida.

“Es un dolor muy grande, porque en un tiempo atrás vivimos la partida de Andrés (Escobar) y ahora con este momento delicado de Freddy (Rincón). Entonces es duro porque lo tuve por muchos años como compañero de habitación, son muchas anécdotas, es un dolor inmenso y no acepto lo que le pasó. Me pasaron por WhatsApp imágenes y no las quise ver. Pasamos muchos momentos con la Selección Colombia, con América en Copa Libertadores. Nos entendíamos muy bien para todo, casi nadie entraba a la habitación porque queríamos mantener esa buena energía”, indicó.



Además, “cuando él empezó en Santa Fe, yo jugaba en el puesto de él en la Selección Colombia. Yo presentía que me iba a quitar el puesto y busqué cambiar de posición, era un jugador de dos áreas, un adelantado. Llegar al Real Madrid no es fácil, hizo una gran carrera, fue un líder dentro y fuera de la cancha, un compañero solidario y demostró mucha calidad. Hace mucho no nos veíamos, pero hablábamos seguido por teléfono, estaba contento de verme de nuevo dirigiendo”.



Sobre esos recuerdos, Leonel relató que “hacíamos ejercicios en el cuarto. Es un líder que demostró en los equipos donde estuvo, con nosotros es un ser humano espectacular, hay milagros y le pedimos a Dios que se recupere. En nombre de todos los que estuvimos con él, en Colombia, ahora que estaba en los medios hay un dolor inmenso. Queremos que siga vivo y luchando, ahí se da uno cuenta que los momentos difíciles que uno vive en la vida diaria, estas situaciones sobrepasan. Estoy llorando por dentro, pedimos oraciones por él”.



En medio de la nostalgia e incertidumbre, Álvarez es optimista y confía que Rincón salga adelante. “Había muchas bromas en la Selección, es un tipo muy ganador, un gran hermano para nosotros que aportó muchísimo para nosotros, los recuerdos de muchos momentos son inolvidables. Esto nos agarró por sorpresa, el dolor de uno, es igual al dolor de todos. Desde la distancia, estamos con su familia, hay que ser muy fuertes, siempre hay una luz y desde que haya esperanza, estaremos orando y enviándole mucha energía positiva, todo Colombia está unido y esperamos una buena noticia. Tenemos la fe”.



Finalmente, el entrenador habló sobre esa jugada icónica para el empate contra Alemania en el Mundial de Italia 90, cómo la iban preparando desde la concentración y los momentos que compartían cuando Leonel estaba en Cali, de vacaciones. “Esa jugada de Italia 90 la gestamos desde la habitación, hablamos mucho y recuerdo que fue muy parecida a la que hicimos contra Argentina en el 5-0. Era un jugador muy completo y por eso llegó tan lejos, son muchos los recuerdos, cuando iba a Cali, compartimos mucho. Por eso conseguimos una familia en la Selección Colombia, compartíamos mucho”.



