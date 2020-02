Todos unos panas: otro emotivo gesto de Lionel Messi con David Ospina

View this post on Instagram

❤❤❤ @leomessi _______________ #WeLoveMessi #WeAreAllLeoMessi #TotsSomLeoMessi #messi #liomessi #Lionelmessi #lm10 #D10s #leomessi #liomessi10lovers #leonela #igersfcb #Barcelona #thiagomessi #mateomessi #CiroMessi #antonelaroccuzzo #antosnellaroccuzzo #followme #follow4follow #vamosleo #elmejordelmundo #MSG #FCBLIVE #ForçaBarça #argentina #vamosArgentina #lautaromartinez #IStandWithMessi #NapoliBarça