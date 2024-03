periodista argentino desató furia contra Juanfer y Roger: dura crítica

Racing salió derrotado 1-0 contra Sarmiento en condición de local en la Liga Argentina y de inmediato las críticas no se hicieron esperar para el equipo de Gustavo Costas.





De hecho, esa dura derrota hizo que el comentarista argentino Flavio Azzaro disparara contra todos los jugadores de Racing, siendo los colombianos Juan Fernando Quintero y Roger Martínez los más implicados.



Azzaro utilizó su canal de YouTube como vía para hacer sus fuertes críticas, apuntando a Quintero, de quien destacó su talento, pero en esta ocasión le dejó claro que jugó mal.



“Juanfer Quintero querido, no tengo nada contra vos porque cuando juegas bien voy a decir que juegas bien y cuando juegas mal me voy a enojar”, mencionó Azzaro.



Además, agregó sobre el Quintero que “no se puede jugar de ‘crack’, no se puede jugar con tanta displicencia. ¿Quién eres, Juanfer, para jugar de canchero?”.





De igual manera sus pesados comentarios tocaron a Roger Martínez y otros jugadores de la plantilla a quienes señaló de que se creen más de lo que son.



“Pienso que tú, Agustín Almendra y Roger Martínez se creen que son más de lo que verdaderamente son. Quién eres, Roger Martínez, no te puedes mover, no te puedes sacar de encima a nadie. Por eso yo hablo de Racing y no me importan los jugadores”, puntualizó Azzaro.



Tras este resultado, Racing se encuentra en la quinta posición del grupo B de la Liga Argentina con 14 puntos y su próximo rival será Boca Juniors de visitante.