Nueva medida en Fifa: no se podrán extender contratos ante la crisis

El director legal de la Fifa, Emilio García Silvero, concedió una entrevista en España, en donde aseguró que la Fifa no podrá extender el contrato de los jugadores que están firmados hasta el 30 de junio así no se haya acabado la temporada, por consiguiente, si llega la fecha de finalización del contrato y la temporada aún no acaba, el jugador deberá abandonar su equipo (si está a préstamo, regresar a su equipo dueño de los derechos), y así mismo no podrá ser inscrito por un club hasta que se abra un nuevo mercado de pases.

El director legal, afirmó que por esta misma razón el mercado de pases no se abrirá el primero de julio como es costumbre, sino que toca esperar a que se acabe la temporada para poder abrir una nueva ventana de transferencias, la idea, es que la ventana de transferencias de verano no llegue a chocar con el inicio de la temporada 2020 - 2021.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado... Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha", señaló el dirigente español de la Fifa.

La crisis del coronavirus sigue tocando fibras sensibles en el fútbol, la economía de los clubes se ha visto en bajada con la llegada de la pandemia, ahora, la Fifa deberá buscar otra alternativa para beneficiar a los clubes, pues con esta nueva medida, muchos equipos se verán afectados para la culminación de sus temporadas.