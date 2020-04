El viacrucis del covid-19: las 14 estaciones que involucran al fútbol

A propósito de la semana santa, los viernes santos en la religión católica tienen por tradición, realizar el viacrucis, el cual consiste en recordar los diferentes momentos (14 estaciones) vividos por Jesús de Nazaret desde su captura hasta su crucifixión y sepultura. La palabra, también se usa como expresión para referirse a las dificultades que se presentan durante el transcurso de la vida. En este caso, el fútbol ha vivido un viacrusis con la aparición de coronavirus covid-19.

Aquí recordaremos los 14 momentos o estaciones difíciles , que ha vivido el deporte a partir del momento en que los países entraron en emergencia sanitaria por el coronavirus.



Estación 1:



Suiza es le primer país en el mundo en dar por suspendida la liga local de fútbol, hasta cuando se controle la pandemia.



Estación 2:



La Uefa anuncia la suspensión de la Uefa Champions League hasta una nueva orden.



Estación 3:



En Italia no bastó con jugar a puertas cerradas, la Serie A suspendió temporalmente el campeonato.



Estación 4:



La Fifa se une al llamado de la OMS y pide a las ligas y federaciones de cada país ajustarse a las medidas de sanidad de los gobiernos.



Estación 5:



Francia se une, anuncia que no se volverán a jugar sus campeonatos hasta que se controle la emergencia sanitaria.



Estación 6:



La Conmebol aplaza la Copa América del 2020 y anuncia que se jugará en el 2021.



Estación 7:



La Liga de España anuncia la suspensión temporal de sus competencias hasta nuevo aviso.



Estación 8:



La Dimayor determinó suspender sus competencias indefinidamente, hasta nueva orden del Gobierno.



Estación 9:



En Argentina no se pensaba parar, pero después de jugada la primera fecha de la Copa, la AFA determinó la suspensión de todas sus competencias.



Estación 10:



La Premier League suspendió todas sus competencias y sigue la polémica para determinar que hacer con los torneos que quedaron sin finalizar.



Estación 11:



Clubes y ligas de los distintos países se ven afectados por la crisis económica ocasionada por el covid-19, piden ayudas del gobierno para soportar la situación.



Estación 12:



Jugadores y entrenadores de distintos clubes de todo el mundo, se ven obligados a rebajar su salario para ayudar a sus equipos a superar la crisis económica.



Estación 13:



El fútbol es el deporte con más deportistas infectados por el covid-19, se reportan más de 50 casos a nivel mundial



Estación 14:



La Fifa lanza nuevas medidas con el fin de ayudar a las federaciones y clubes para poder terminar las competencias, y así mismo beneficiar los ingresos económicos de las instituciones.