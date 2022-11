Argentina ya tiene canción para Qatar 2022: es la preferida de Messi

Argentina está lista para competir con mucha ilusión en el Mundial de Qatar 2022. El título mundial le ha sido esquivo, y este año espera terminar con la sequía de 36 años. Ya lo hizo rompiendo el maleficio en la Copa América (28 años), y ahora espera que Lionel Messi corone su exitosa carrera con la tercera Copa del Mundo para la Albiceleste.



Así, este martes fue presentado el nuevo hit musical para la selección Argentina y la afición de la Albiceleste, que retumbará en los estadios de Catar. La canción fue basada en un clásico de la famosa banda ‘La Mosca’, con su tema ‘Muchachos’, pero que cuenta con una nueva letra, que salió de la misma hinchada.



Esa canción es la favorita de Messi, como reveló hace poco en entrevista con el diario ‘Olé’.



La letra de la canción no solo llegó al corazón de Messi, también estremece a todos los argentinos.



“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con los ‘brazucas’ la volvió a ganar papá. Muchachos ahora nos volvimo’ a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego , en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, dice la canción de ‘La Mosca’.