¿Enfermo de 'guayabo'? Estalla nuevo escándalo en Manchester United

En Manchester United no sale el sol después de la tormenta: en vez de eso, un problema sucede al otro y no parece que haya paz para el cuestionado técnico Erik ten Hag, quien lucha no solo por los resultados sino por resolver los líos disciplinarios internos.

El nuevo escándalo tiene que ver con uno de los estelares, quien fue reportado enfermo tras la victoria 2-4 contra Newport County, válido por la FA Cup.



Se trata de Marcus Rashford, quien salió de fiesta el miércoles en Irlanda, con permiso del club, pero repitió el jueves siguiente ya sin autorización, teniendo entrenamiento entrenamiento el viernes en la mañana. El club intentó tapar la cuestión en un comunicado en el que reportó al jugador como enfermo: "Hay dudas sobre Jonny Evans y Marcus Rashford, que se ausentaron por enfermedad en Carrington el viernes por la mañana". ¿Califica el 'guayabo' como enfermedad?



A eso tuvo que enfrentarse el DT ten Hag, quien tras el partido afirmó: “Marcus Rashford se ausentó por enfermedad. El resto es un asunto interno. Me ocuparé de ello. Como dije antes del partido, es un asunto interno”. Evidentemente, es un nuevo caso de indisciplina.



El 'asunto interno' está documentado pues se publicaron en redes sociales varios videos grabados por hinchs que reconocieron al estelar de la selección inglesa de fiesta con amigos.



El diario británico The Sun publicó las imágenes de Rashford junto Dwaine Maynard, su hermano y agente, en Carrington, citados por el entrenador. ¿Qué puede pasar? El jugador se expone a una multa de 650.000 libras (más de 760.000 euros), equivalente a dos semanas de salario.