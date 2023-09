Man. United exilió a una de sus estrellas por orden de Ten Hag

Manchester United no pasa por un gran momento deportivo. El club inglés marcha noveno en la Premier League luego de tres victorias y tres derrotas. A su vez, el equipo ha tenido algunos problemas en la interna como el ocurrido con Jadon Sancho quien fue exiliado hasta nueva orden.



Y es que tras el polémico comunicado emitido por el inglés en donde tildó a Erik Ten Hag de mentiroso, el entrenador neerlandés tomó la decisión de sacarlo de la dinámica del club hasta que pida disculpas.



Pese a que Sancho borró el mensaje, la situación solo ha empeorado ya que el extremo no podrá hacer uso de las instalaciones según informó el medio inglés The Mirror.

“Además de tener que entrenar con los juveniles del Manchester United, Jadon Sancho ha sido desterrado de todas las instalaciones del primer equipo en la base de entrenamiento del club en Carrington, incluido el comedor del equipo. Jadon Sancho se ha visto obligado a comer junto a los jugadores de la cantera tras su espectacular desencuentro con Erik ten Hag”, menciona el medio.



Y agregan que la decisión del exilio fue toda de Ten Hag: “Erik ten Hag ha prohibido a Sancho el acceso a todas las áreas del primer equipo porque no quiere que un jugador desilusionado difunda negatividad y cause discordia dentro de su plantilla”.



Por su parte, la situación entre Sancho y el entrenador habría desatado un problema en la interna del equipo ya que varios jugadores habrían tomado posición sobre el tema.



Uno de los que defienden a Sancho son Marcus Rashford, Harry Maguire y Luke Shaw y aseguran que han insistido al británico a que ‘se trague su orgullo y le pida perdón al entrenador y ponga fin a la pelea’, añade The Mirror.



De igual manera, el conflicto ha ido más allá del Manchester United ya que la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales de la Premier League) se ha puesto en contacto con ambas partes para ofrecer su apoyo en la resolución del conflicto.



Por el momento, Ten Hag ha movido sus fichas para meter presión y ahora la pelota está en el lado de Sancho que deberá pedir perdón si quiere volver al United, pero por ahora no se ha llegado a ninguna solución.