Steven Gerrard y el día que el médico del Liverpool cosió su pene

Steven Gerrard es recordado como un símbolo del Liverpool, un genio del mediocampo y un guerrero que no se guardó nada cada vez que defendía la camiseta de los ‘reds’. El actual entrenador de Alfredo Morelos en Rangers de Escocia, no podrá olvidar el día que sufrió un desgarro en sus genitales.



Sucedió en 2014, en un partido de FA Cup contra el Bournemouth. Gerrard fue a un balón dividido, y cuando se levantó, sintió que algo no estaba bien. El médico encargado del Liverpool para ese partido, recuerda cómo lo dejó marcado aquella lesión.



Andrew Massey había sido integrado hacía pocos días al cuerpo médico del equipo profesional, antes trabajaba con la academia infantil del Liverpool. Esa tarde lamentó no estar atendiendo a los niños, pues las imágenes de Gerrard lo dejaron marcado.



“Steven se me acercó al final del partido y me dijo: ‘Doc, vas a tener que echar un vistazo a esto’. Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes y pensé, guau, eso debe ser muy doloroso”, le contó el médico a un podcast de hinchas del Liverpool, en una declaración que recoge ‘The Sun’.



La angustia se apoderó del joven galeno: “Estaba tratando de recordar mis estudios de medicina, pero en ningún sitio explicaba como coser un pene. Pensé: ‘No quiero que el primer pene que cosa sea el de Steven Gerrard’. Pero así fue”.



Gerrard había recordado ese momento en sus memorias. Describió lo escalofriante del momento, su preocupación y la cara del médico. “Me bajé los pantalones y la ropa interior, y di un vistazo. Deseaba no tener que decirle adiós a mi viejo amigo. El médico estaba incómodo, seguro deseaba haberse quedado en la Academia del club atendiendo los cortes y los golpes de los más chicos. No le hablé, porque quería que estuviera plenamente concentrado. Al final hizo un buen trabajo, no sentí dolor mientras me colocaba los puntos, que terminaron siendo cuatro”, mencionó el mítico jugador.



Y después del dolor, vinieron las risas y bromas de sus compañeros. “Mis compañeros se reían. Habíamos ganado, había un buen ambiente y ellos pensaban que eso era gracioso. Hacían chistes sobre el tamaño y los puntos de sutura en mi pene, como así también a mí futuro desempeño. Un grupo de futbolistas son las últimas personas que quieres ver discutir sobre el estado de tu pene lastimado”, concluyó Gerrard.