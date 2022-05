¿Qué tan aburrido quedó? Bernal habló del resultado de las elecciones

Egan Bernal ha sido uno de los deportistas más activos en sus redes sociales a la hora de hablar de las elecciones presidenciales en Colombia.

El ciclista, quien se recupera en Europa después de las graves lesiones sufridas durante un accidente en un entrenamiento en carreteras de Cundinamarca, había dicho públicamente que votaría por Federico Gutiérrez, derrotado este domingo y sin opción de buscar la presidencia en la segunda vuelta.



Bernal publicó en las últimas horas un mensaje en el que no se refiere a esa derrota y en cambio deja una indirecta, una más en su pelea personal, al candidato Gustavo Petro, quien definirá la presidencia con Rodolfo Hernández.



"Lo único bueno es que el país no amaneció incendiado. Al menos no todavía...", escribió en su cuenta de Twitter.

Lo que no dijo Bernal es si, como hizo el candidato por el que votó, se sumará ahora a la campaña de Rodolfo Hernández, contendor de Petro en segunda vuelta. La política es dinámica... ¿también parar el ciclista?