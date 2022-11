¿Ya no está gordo? Cardona se dejó ver y calló críticas por su físico

El volante colombiano Edwin Cardona no tuvo su mejor temporada con Racing y sufrió más críticas y peleas con la hinchada de La Academia quienes no lo vieron mostrando interés por entrenar y no le perdonaron su pésimo estado físico.



Sin embargo, tras pedir unas vacaciones a Racing y poder venir a Colombia a despejar sus dudas sobre su nivel, por lo que se ha visto activo entrenando de manera individual para volver más fuerte.



Por ello, a través de sus redes sociales, Cardona publicó una foto que dejó callado a todos sus críticos, pues se le vio entrenando fuerte para poder estar de nuevo en buen estado físico y lo acompañó con una leyenda que decía “lo mejor está por venir. Bendecido”.



"LO MEJOR ESTÁ POR VENIR" 🤔



▶️ El particular posteo de Edwin Cardona luego de ser licenciado en Racing pic.twitter.com/dXmjMEurUM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2022

De momento, el retorno de Edwin Cardona a Racing todavía sigue en duda, pues no se sabe si directivas y el mismo técnico Fernando Gago lo tengan en cuenta para la próxima temporada, aunque el colombiano tiene contrato vigente hasta 2024.