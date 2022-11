Lo Celso hizo llorar a toda Argentina: ‘Días duros y tristes’

Giovanni Lo Celso, mediocampista que tenía fijo su puesto en el Mundial de Qatar 2022 no fue incluido por Lionel Scaloni tras no recuperarse de una lesión y tendrá que acompañar a sus compañeros desde la televisión.



Por ello, días después de su no convocatoria a Argentina, Lo Celso entregó sus primeras palabras tras saber que no logró el objetivo que era recuperarse para estar en la deseada lista y así como todo el pueblo argentino lloró en su momento su baja, él también hizo saber su tristeza de no estar con su país.



"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariños recibidos durante estos días", dijo en un extenso mensaje emotivo a través de su cuenta de Instagram.



Lionel Scaloni mantuvo su decisión de esperar hasta último momento por Lo Celso, pues el mediocampista de 26 años tenía una salida para poder ser convocado y era realizarse un tratamiento y estar disponible hasta los octavos de final del Mundial con Argentina, pero Villarreal y Tottenham, decidieron acordar que era mejor la cirugía, por lo que eso terminó de alejar al argentino del Mundial.



De momento, los jugadores convocados por Scaloni irán llegando poco a poco a Qatar para preparar su debut mundialista contra Arabia Saudita el 22 de noviembre.