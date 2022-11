¡Inglaterra no lo puede creer! Alarmados por el estado de una figura

Ad-portas de viajar a Catar para el Mundial en una época poco habitual, ha dejado grandes ausencias y mucho peligro en combinados nacionales por bajas múltiples a causa de la intensidad previa por las diferentes ligas y competencias que todavía se están disputando. Y es que, Inglaterra ya ha perdido a jugadores como Ben Chilwell, Reece James, entre otros, y ahora un volante prendió las alarmas.

En la creatividad de la Selección Inglaterra que enfrentará a Estados Unidos, Irán y Gales, aparece el nombre de James Maddison. El futbolista del Leicester City es una carta importante para Gareth Southgate, y así se lo retribuye incluyéndolo en la lista de 26 jugadores para afrontar el reto mundialista tras ser subcampeones de la Eurocopa ante Italia.



Durante la última fecha de la Premier League antes del parón del Mundial, Leicester City venció al West Ham en condición de visita por un marcador de 0-2. James Maddison apareció a los ocho minutos para decir presente con un gol, pero a los 25 minutos sufrió un golpe que lo sacó del compromiso y en su lugar ingresó Dennis Praet. Aunque no parece serio y el mismo volante de creación lo confirmó. Un parte de tranquilidad para Gareth Southgate, pero no deja de inquietar al director técnico por la diferencia de días que hay entre el sábado 12 al domingo 20 de noviembre cuando empezará la fiesta mundialista.



James Maddison dejó la cancha a los 25 minutos, puesto que sintió molestias en su rodilla derecha. Claramente, nadie quiere lesionarse en estos momentos, y en el semblante del mediocampista, no se vio positivo. Sin embargo, todo parece indicar que no será ningún problema para Inglaterra. Maddison dio el parte de tranquilidad en sus redes sociales, “otra victoria y otro gol. ¡La lesión no es tan mala! Un pequeño problema que está causando un poco de dolor. No puedo esperar para reunirme con los chicos el lunes”.



Como si fuera poco, Brendan Rodgers también le da tranquilidad a Gareth Southgate mencionando en la flash interview, “él está bien. Fue solo por precaución, porque tiene un poco de dolor en la parte exterior de la rodilla. No fue nada. No ha entrenado tanto esta semana. Tuvo algunos días más ligeros. Quería intentarlo, pero sentía que, cuando buscaba extender y correr, únicamente había un poco de dolor. No queríamos arriesgar nada por él”. Las alarmas se prendieron, pero no parece ser nada grave afortunadamente para Inglaterra.