Adiós a la cárcel: Dani Alves pagó la fianza y tendrá libertad

El futbolista brasileño Dani Alves vivió un total infierno en España tras ser acusado de abuso sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona y a partir de allí, el ex Barcelona tuvo que pasar sus días recluido en la cárcel Brians 2.





Pese a que Alves fue condenado con cuatro años y seis meses de prisión, la justicia española decidió darle la oportunidad de pagar una fianza de un millón de euros y así lograr tener libertad provisional tras audiencia el pasado miércoles 20 de marzo, aunque su estadía en la cárcel se aumentó, debido a que no había reunido el valor solicitado.



Sin embargo, este lunes 25 de marzo, el Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña confirmó que la defensa del futbolista pagó la fianza y se acordó su salida de la cárcel luego de 14 meses internado.



De momento, no se conoce cómo fue que pagó la fianza Alves, pues sus cuentas están congeladas y a ello se le suma que el padre de Neymar decidió no seguir colaborando tras ser condenado.

Tras lograr su libertad provisional, la justicia tomará medidas cautelares y Dani Alves debió entregar su pasaporte brasileño y español, pues no podrá salir de territorio ibérico. Además, se le prohibirá acercarse a la víctima y los lugares en los que ella podría estar.



Ahora, Dani Alves será otra persona tras recobrar libertad, pero deberá asistir semanalmente al juzgado, pues todavía su sentencia no es firme y la Fiscalía buscará aumentar su pena, aunque su defensa podría apelar a que se le rebaje algunos años.