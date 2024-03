¿Ruina total? La razón por la que Dani Alves no puede pagar su fianza

Dani Alves se mantiene en prisión ya que no pudo reunir el millón de euros de su fianza que le pide la Audiencia de Barcelona para dejarlo en libertad provisional hasta la sentencia de su condena de cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada, nueve años de alejamiento de la víctima y una indemnización de 150.000 euros.



Lo que no se cree es que, tras una exitosa carrera en el mundo del fútbol, donde hay salarios desorbitados, Alves no tenga el suficiente dinero para pagar lo que le reclama el tribunal.

Pues bien, la razón principal por la que el jugador no puede reunir el dinero procede de Brasil y tiene nombre propio. Se trata de Dinorah Santana, que además de ser su representante, fue su primera esposa con el que tiene dos hijos.



Durante el proceso de sentencia, la defensa de Alves, solicitó la libertad del investigado y una manera para convencer al juez de que no había necesidad de huida a Brasil, se trajeron a Santana y a sus hijos a Barcelona a quienes matricularon en un centro educativo de la ciudad, una cuestión que no sentó nada bien a la exesposa del futbolista.



Ante esto, Santana aseguró que se sintió utilizada por Alves y que no le prestó atención a sus hijos por lo que regresó a Brasil donde actualmente tiene una disputa legal con él por la pensión a los menores, de ahí que sus cuentas en el país sudamericano estén bloqueadas y no pueda retirar dinero.



De igual manera, Inés Guardiola, abogada del futbolista, Alves tiene dos cuentas en España, una de ellas no tiene saldo y en otra tiene 51.000 euros. Siendo así, Alves podría pagar la fianza si Hacienda le devuelve 9.2 millones de euros por el proceso que ganó sobre discrepancias en sus contribuciones al fisco español.