Dani Alves rompió el silencio: dio su primera entrevista en la cárcel

Dani Alves ha hablado por primera vez desde la cárcel Brians 1 de Barcelona en donde se encuentra recluido tras su presunto abuso sexual a una mujer en una discoteca de la capital catalana en el mes de diciembre.



El brasileño dio detalles de lo ocurrido esa noche en entrevista exclusiva a la periodista Mayka Navarro.



Inicialmente, Alves aseguró que está tranquilo pese a lo que se ha hablado en torno a su figura y el supuesto abuso sexual: "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", comentó de entrada.

Y agregó: "Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila...Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco".



Por su parte, dio detalles precisos de lo ocurrido con la mujer en la discoteca de Barcelona: "Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato 'asustadizo' de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice".



Luego, mencionó: "Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water".



Además, Alves aseguró que a la mujer la aconsejaron mal y que la mujer no sabe cómo salir del problema en el que se metió y en el que lo metió al futbolista.



"Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal...Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido".



Finalmente, Alves le pidió perdón a su esposa Joana Sanz: "A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz".