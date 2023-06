Joana Sanz se sinceró y habló de lo ocurrido con Dani Alves

Joana Sanz ha dado de que hablar en las últimas horas luego de que concediera una entrevista al medio ‘Vanitatis’ y en donde ha contado todo acerca de su actualidad y su relación con su esposo Dani Alves.



Y es que la modelo ha hablado sobre el hecho que le ocurrió al futbolista el pasado 30 de diciembre y aseguró que se ha ido enterando de todo a través de los medios de comunicación, ya que al principio no se lo creía.



“Yo no daba crédito a nada. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo. Él entró en prisión sin haber pruebas. No nos olvidemos de que fue a declarar voluntariamente. Que no tuvo ninguna notificación para ir a hacerlo, nadie se lo pidió. Y de allí directamente lo llevaron a prisión”.

Sin embargo, señala que pese al presunto abuso sexual por parte de Alves, cree en su inocencia: “Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave”.



Por su parte, se refirió a las declaraciones de Alves donde confesó haber tenido relaciones con la joven en un bar de Barcelona y que vinieron después de que el jugador negara el acto sexual.



“Pienso que lo hizo por mí, por no darme otro palo. Cuando entró en prisión, hacía una semana que mi madre se había muerto y supongo que no quería hacerme sufrir más. Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida. Pero lo más terrible no es eso, sino lo que yo veo y oigo constantemente en los medios de comunicación. Es inaguantable”, señaló Sanz.



Durante la entrevista, la modelo confirmó que oficialmente no se ha separado de Alves, pero que ya está hablado el divorcio.



Yo me planteo el divorcio porque descubro que me ha sido infiel, pero, a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos iniciado los trámites. Seguimos casados. De momento solo es de palabra. Dani y yo tenemos una conversación pendiente porque ha roto unos valores que yo considero que son los que mantienen un matrimonio: el respeto y la confianza. Pero, pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia”.



Además, habló sobre la relación actual que tiene con su pareja: “Lo voy a ver a prisión. No hay mal rollo. Hemos estado juntos ocho años y yo no me quedo solo con esto, que ha roto nuestra relación como pareja. También me quedo con otras muchas cosas buenas que hemos vivido y compartido juntos. No le deseo el mal a nadie, y muchísimo menos a él. Siempre me he llevado muy bien con mis exparejas, así que cómo no me voy a llevar bien con el hombre con quien he compartido ocho años de mi vida”.



Sanz también mencionó que actualmente está muy triste y asustada y que está yendo a un psicologo para tratar la situación: “Es tremendo todo lo que ha ocurrido. Y me está salpicando todo a mí sin haber hecho nada. Al revés, yo soy una víctima también. A mí me está tocando lidiar con algo que me he encontrado, sin comerlo ni beberlo, porque no soy ni denunciante ni denunciada”.



Finalmente, reveló que al inicio de lo ocurrido le pidió dinero a Alves para irse de España para intentar alejarse de la presión mediática.



“En un principio me asusté mucho, porque yo soy hija única y cuando mi madre cayó enferma tuve que dejarlo todo durante tres meses para irme con ella a Tenerife. Y después de fallecer y con lo que ha pasado con Dani pensé que no tendría fuerzas para volver al trabajo. Unido a la incertidumbre de cómo me iba a afectar todo esto mediáticamente. Fue en ese momento cuando le pedí ayuda económica a Dani para irme de España, porque toda la presión mediática está aquí y yo no sabía cómo lidiar con esto, y no sabía si iba a volver a trabajar. Me quería ir a París pero, al precio que están los pisos allí, no iba a poder pagarlo. No sabía qué hacer, necesitaba largarme como fuera. Y solo por salud mental le pedí ayuda para poder dejar España. Pero Dani me dijo que no”, concluyó.