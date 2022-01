¡Saludo de un Héroe! Pelé felicitó a Cristiano Ronaldo por su premio

Luego de recibir el premio especial por medio de la FIFA, como el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol internacional, en la ceremonia The Best, Cristiano Ronaldo recibió múltiples mensajes de felicitación por medio de sus redes sociales, pero uno muy especial hizo que todas las redes reaccionan.



Fue el video que grabó la estrella brasileña Pelé, donde expresó su felicitación al goleador, además de mostrar su deseo de conocerlo en persona.



“felicitaciones por el homenaje especial de la FIFA. Tengo muchas ganas de conocerte en persona para darte mi abrazo. Grabé este mensaje con mucho cuidado. ¡Nos vemos pronto! #El mejor” contó el ex jugador brasileño



De inmediato no se hizo esperar la respuesta de Cristiano Ronaldo, donde agradeció al campeón mundial y lo catalogó como una leyenda eterna en el deporte.



“Cuando Pelé habla, el mundo escucha. Es imposible no emocionarse cuando una persona tan increíble muestra todo su respeto y admiración hacia mí. Un héroe eterno, un mito para todas las generaciones y una auténtica leyenda del deporte” afirmó el portugués



Además confirmó que algún momento tendrán ese encuentro en persona para hablar del fútbol.



“Espero poder verte muy pronto, para que podamos sonreír juntos y hablar sobre este juego que amamos” concluyó el futbolista.



Mire el video de Pelé para Cristiano Ronaldo.