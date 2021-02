¡Le quedó gustando! Promesa de locutora si Ángelo se destapa con goles

Fay Martínez se hizo viral con su promesa de hacerse una foto desnuda si Marco Pérez anotaba un gol con el Deportivo Cali,en vista de que desperdició muchas opciones en sus primeros partidos con el club verdiblanco.





Aunque el ofrecimiento era para el partido frente a Águilas Doradas, en el que el delantero chocoano se fue en blanco, en el juego siguiente marcó doblete ante Junior en Barranquilla y la presión sobre ella en redes no se hizo esperar, al punto que después de varios días accedió a un semidesnudo.



Lo cierto es que la locutora y DJ de la Red Sonora en Cali logró su objetivo de tener con una gran cantidad de reacciones, unas a favor y otras en contra, por lo que ahora pretende hacer un calendario con varias fotos si el que rompe su divorcio con la red es el sanandresano Ángelo Rodríguez.



En diálogo con Telepacífico Noticias, manifestó que "son muchas las personas que me han dicho vamos a hacer otro reto, a Ángelo tampoco se le hado el valor, él necesita motivación, y les respondí bueno, qué tal si hacemos un calendario, si Ángelo hace un gol lo haremos con varias fotos artísticas".



Sobre la aceptación de su primer reto no solo entre hinchas del Cali sino también del América, señaló que "son muchas las personas que me han escrito cosas muy positivas, pero otras que lo han hecho con muchas críticas, como con intención de destruir la integridad de la persona, pero es allí donde uno debe tener amor propio para enfrentar este tipo de reproches".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces