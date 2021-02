¿Y la promesa pa’ cuándo? Goles de Marco Pérez presionan a locutora

¡Gol de Marco Pérez con el Cali! ¡Doblete contra Junior! ¡Se destapó el delantero azucarero! Y eso que fue duramente criticado porque no marcaba en las primeras jornadas de la Liga BetPlay 2021. Pero este miércoles el atacante se estrenó como goleador verdiblanco y de inmediato las redes sociales le recordaron a una reconocida hincha que había hecho una promesa.



Y no es para menos: estaban tan desesperados los aficionados del Cali con la anemia de gol de sus delanteros, que Faizuly Martínez, locutora de una emisora en la capital del Valle del Cauca, se comprometió a un reto muy llamativo si Marco Pérez marcaba gol el pasado sábado contra Águilas Doradas.



Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues 💚 pic.twitter.com/g658S8keHv — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 13, 2021

Pero Marco no se reportó ese día en Palmaseca y la ilusión de muchos aficionados del Cali, y seguidores de la comunicadora, se esfumaron. Sin embargo, en declaraciones a un medio vallecaucano las esperanzas renacieron. “Me mantengo porque ya me metí en el cuento, todos los azucareros estamos esperando el gol de Marco, hasta los americanos me hicieron fuerza”, dijo Martínez.

"Subí una foto que decía que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda, me mantengo porque ya me metí en el cuento, todos los azucareros estamos esperando el Gol de Marco, hasta los americanos me hicieron fuerza" @faymartinez2 en el #SuperComboCali pic.twitter.com/K4E8Mvn3aL — Súper Combo RCN (@supercombocali) February 13, 2021

Entonces, después de los goles de Marco Pérez, ¿habrá desnudo? Aunque Faizuly dijo seguir adelante con su promesa, en otro trino en su cuenta de Twitter, antes del partido contra Junior, quiso aclarar que “la promesa fue el partido pasado”.

La promesa fue el partido pasado — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 16, 2021

Así, la presión está en las redes, pues todos le piden a Faizuly que cumpla su promesa, que siga motivando al goleador, y que demuestre que ese apoyo incondicional no era solo por un partido. ¡Que cumpla! Piden a la locutora.