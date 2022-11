¿Cristiano Ronaldo en Sudamérica? Curiosa respuesta de un equipo

Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo no vive su mejor temporada en el Manchester United, y que en verano era el momento indicado para que el portugués saliera de las filas de los ‘Red Devils’. Una mala relación con Erik ten Hag, situaciones polémicas como irse antes de que finalice uno que otro partido, entre otras actitudes que ha mostrado lo han condicionado y pueden acercar su salida.

Si el Manchester United lo respeta, sería ideal que en el invierno del 2022 le abren la posibilidad para buscar nuevos aires, que seguramente saldrán en Europa y no en otros continentes. Pues el Chelsea, Napoli y Galatasaray se habían interesado por él, tanto que se le vio muy cercano al club londinense. Los turcos le cerraron la puerta con la llegada de Mauro Icardi, y los napolitanos nunca concretaron nada.



Sin embargo, y parece impensado realmente que Cristiano Ronaldo piense en firmar con un club sudamericano. En Brasil, el campeón del continente estuvo vinculado a rumores de que querían contar con el portugués, pero así como el Atlético de Madrid que también le cerró las puertas, Flamengo tampoco contaría con el luso. No solo por la economía, una de las razones por las cuales no llegó a las filas colchoneras, sino por una curiosa respuesta que dio el presidente del Mengao.



Con la explosión de Pedro y Gabriel Barbosa, Flamengo puede darse el lujo de tener a dos delanteros de gigante nivel en el continente sudamericano. Al tener a estos dos delanteros, no ven tampoco viable que llegue un jugador como Cristiano Ronaldo. Rodolfo Landim, presidente del Flamengo habló acerca de los incesantes rumores en donde dijo que era imposible en primera instancia por la economía y lo que vale el portugués.



Rodolfo Landim mantuvo, “no sé de dónde sacan tanta creatividad. ¿Quién tomará su lugar? Vi que Cristiano Ronaldo recibió una oferta de 242 millones de dólares por un contrato de dos años. Si divides eso por 24 meses, son alrededor de 10 millones de dólares al mes”.



Cristiano Ronaldo ha empezado a ver la luz al final del túnel con su complicada relación con Erik ten Hag El neerlandés ha vuelto a depositar su confianza en el astro portugués y con titularidades lo está demostrando. La temporada del ex Real Madrid sí empezó desde los banquillos. Esta es otra razón por la cual el Flamengo le cierra puertas, pues Rodolfo Landim sentenció, “entonces, estamos hablando de un valor muy por encima de toda la nómina de Flamengo para que Cristiano Ronaldo se siente en el banquillo detrás de Pedro o Gabigol”.



Flamengo no será, y tal vez Sudamérica tampoco sea un destino que Cristiano Ronaldo vea posible. No obstante, la salida de Cristiano del Manchester United sí puede ser una realidad y clubes de Europa estarán al acecho del portugués. El mercado invernal se acerca, o bien en el verano del 2023 cuando culmine su contrato con los ingleses.