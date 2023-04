CR7 y Georgina: miembro de su tripulación confirmó crisis de la pareja

Desde inicios de 2023 han surgido varios rumores sobre una presunta crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las parejas más mediáticas del planeta.



Varios periodistas y gente cercana a su entorno han asegurado que Georgina tendría distancia con la familia de CR7 especialmente porque la madre del futbolista la culpa de gastar la fortuna del portugués de forma desproporcionada.



Pues bien, además de eso, el tiktoker Abel Planelles aportó nueva información sobre la crisis entre ambos. El creador de contenido habló con un miembro de la tripulación de la pareja y allí confirmó que hubo una gran pelea entre el futbolista y la modelo.

“Hace un mes tuvieron una movida monumental antes de subirse al vuelo. A grito pelado”, comentó el sujeto. Después, el tiktoker señaló que Georgina subió al avión muy enfadada y que no saludo a nadie mientras que el jugador fue cortés y saludó a todo su equipo en el avión.



De igual manera, Planelles aseguró que la pareja no se habló durante todo el vuelo que iba en camino hacia Nueva York y que no esperaron a estar en privado para tener esa fuerte discusión.



Ante este rumor, Georgina respondió con indirectas a través de su Instagram en donde compartió una foto de la noche en Arabia y un fragmento de la canción ‘Si y muero’ de Romeo Santos y en donde desmiente las especulaciones.



“El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”, dice esa parte de la canción.