Messi, la clave del éxito del ‘Dibu’ Martínez en los penales

Emiliano ‘Dibu’ Martínez vive actualmente uno de sus mejores momentos en el fútbol profesional. El argentino viene de ganar el Mundial de Catar 2022 con su seleccionado y es una de las figuras del plantel de Aston Villa, equipo con el que pelea por un lugar en la Champions League.



De hecho, para algunos es el mejor arquero del mundo, pero para otros es uno de los guardametas sobrevalorados e incluso suertudos que hay en la actualidad.



No obstante, los resultados demuestran el nivel superlativo del ‘Dibu’ bajo palos sobre todo en las tandas de penaltis en donde se volvió un hueso duro de roer por sus intimidaciones a sus rivales.

De hecho, la primera vez que al guardameta le funcionó este tipo de provocaciones fue ante Colombia en la Copa América y luego hizo lo mismo ante Países Bajos volviendo locos a los neerlandeses en la tanda de penaltis y también en duelos claves en la Premier League.



Pues bien, después de todos estos partidos, ‘Dibu’ reveló el éxito de su talento en los penaltis y confesó que viene de un consejo de Lionel Messi.



“Le pregunté a Messi y me dijo: ‘Cuando te movés así por todos lados, no les gusta’. Nunca lo había hecho hasta entonces. Estaba bailando, no porque quisiera bailar. Nunca lo practiqué, nunca lo hice. No sabría cómo hacerlo ahora. Simplemente surgió en el momento”, comentó el arquero en diálogo con ‘Behind The Game’.



“Los delanteros dicen: ‘Elegimos un lugar’. Y con la calidad que tienen, pueden poner la pelota en ese lugar. Así que si te movés, creas caos y vemos diferentes puntos. Messi me dijo eso: ‘Así que es más difícil. Cuando no te movés, elegimos un lugar y ya está’”, sentenció.



Finalmente, mencionó que tuvo que mucho que ver en el lugar de pateo de sus compañeros en el seleccionado argentino durante la final ante Francia en Lusail.



“Atajé el segundo penal (a Kingsley Coman) y le dije a Paulo: ‘Si atajé el primer penal, el siguiente tiene que ir al medio” y complementó: “Ahí es cuando entra en juego el entrenamiento de mi psicólogo durante años. ¿Sabés por qué? La presión está en el otro arquero, así que se va a tirar. No queremos parecer estúpidos en la final del Mundial parados en el medio”.