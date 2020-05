La pistola de Teófilo y una nueva historia: ‘Me la puso en la frente’

Teófilo Gutiérrez será recordado en Argentina por sus goles y calidad, con las camisetas de Racing, Rosario Central, Lanús y River Plate. También por su personalidad, sus peleas cazadas en la cancha y su amor infinito por el equipo de la banda cruzada, River, con el que tuvo sus mejores momentos. Pero hay un hecho que lo marcó para toda la vida y con el que todos lo recuerdan: el día que, supuestamente, sacó un arma de fuego en pleno vestuario para pelear con, su entonces compañero, el arquero Sebastián Saja.

Del hecho ha hablado Alfio el ‘Coco’ Basile, su entrenador, quien incluso dijo que decidió retirarse después de lo sucedido. Saja ha dicho algunas cosas también y el mismo ‘Teo’ se ha referido al tema, aunque siempre pregunta: “¿Dónde está el arma?”.



Pues esta vez salió un nuevo testigo que presenció los hechos y recuerda a la perfección lo que pasó. Un excompañero, que se pegó su susto aquel 14 de abril de 2012, luego de que Racing perdiera el clásico con Independiente 4-1. Patricio Toranzo habló con ‘TyC Sports’ y recordó algunas cosas de aquel lamentable hecho.



“El mejor delantero con el que jugué fue Teo, era guapo y tenía una calidad bárbara. Cuando estábamos en Racing y pasa lo del revólver yo estaba. Le habían dicho que no se haga echar y justo contra Independiente íbamos ganando 1-0 y lo echan. Perdimos 4-1. En el vestuario lo agarra Saja, que era bravo, y lo invita a pelear, hay un par de puños y en un momento el colombiano va a la mochila, yo lo sigo y saca un revólver”, mencionó Toranzo.



Y luego dijo lo que le pasó con Teófilo: “No sé si era de juguete o de verdad, pero me quede blanco porque me lo puso en la frente y me dijo córrete”.