Vélez resaltó el grave problema de Colombia en el Preolímpico

La Selección Colombia Sub-23 quedó eliminada del Preolímpico de Venezuela, luego de sumar dos derrotas consecutivas en el grupo A, siendo la derrota 2-0 frente a Brasil que las dejó sin ninguna opción de pelear un cupo a los Olímpicos.





Tras ese mal inicio de Colombia que los dejó sin chances, hubo muchas reacciones con respecto al nivel de la Sub-23 y uno de ellos fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien analizó los problemas que tuvo el seleccionado para no lograr el objetivo.



El punto que más hizo referencia fue la falta de gol, pues en dos partidos no ha logrado anotar y resaltó que, aunque se juegue bien, si no se convierte es muy complicado sacarle un resultado al rival.



“Ni jugando bien la Selección Colombia gana. Hay un problema que debemos admitir y aceptar para empezar a trabajar en ello. No metemos el balón, cuesta mucho hacer goles. Y no es de esta selección eliminada del Preolímpico, es de todas. Nos pasamos 7 partidos sin marcar goles en una eliminatoria, en la actual cuando lo hacemos ganamos a las “cagandas”, apostando a la épica y sin que sobre nada”, dijo inicialmente Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.



De igual manera referenció claros problemas que tienen los delanteros en las selecciones nacionales y que quedó evidenciado en el Preolímpico, pues cree que a un atacante se le debe trabajar específicamente y pueda rendir dentro del campo.



“Se llenan la boca hablando de fracaso cuando nos eliminan o de histórico cuando se gana un partido y…terminado todo. Eso tapa la verdad, la disimula. Agarremos el toro por los cachos. No tenemos gol y eso es superable con trabajos específicos. Existen. El goleador también se logra trabajando. Menos ruido chimbo, menos grandilocuencia por ganar o perder partidos. Eso engaña y distrae. En ambos casos hay problemas y se deben superar. ¡Sí queremos dar el salto de calidad y pelear un título no nos metamos más mentiras y trabajemos en lo que falta…gol”, finalizó.



Ahora Colombia deberá enfocarse en terminar bien el Preolímpico y el próximo reto será contra el anfitrión Venezuela, rival al que sigue con chances de clasificar y a quien enfrentarán el próximo lunes 29 de enero.