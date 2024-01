Cárdenas tras la eliminación de Colombia: ‘El dolor es muy grande’

La Selección Colombia se despidió este viernes del sueño de disputar el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto tras caer contra Brasil por 2-0 por la tercera fecha del grupo A del Torneo Preolímpico.



Pues bien, tras la dura derrota que deja sin chances a la tricolor de llegar a la fase final de la competencia que se juega en Venezuela habló el técnico Héctor Cárdenas y se le vio bastante triste con la eliminación.



“Yo creo que lo primero es agradecer como siempre el respaldo y acompañamiento que le brindan a estos jugadores. Lo otro es el dolor de patria de saber que hoy cerramos nuestras aspiraciones a un objetivo que teníamos que era la clasificación a la siguiente fase”, comentó de inicio.

“Agradecimiento porque creen en este proceso, no se consolida solamente sino verlos a todos ellos y estar dentro de esas convocatorias. Hay que seguir, pedimos excusas por la eliminación en esta fecha, pero los jugadores compitieron”, agregó.



Por su parte, reveló que hay bastante dolor en el plantel por no haber conseguido el objetivo: “Creo que el dolor es grande porque se generan situaciones, el equipo tiene una propuesta basado en las características del rival, no fuimos capaces de finalizar, está la eficacia del equipo rival, de destacar eso, siempre es un equipo práctico y con eso ganaron el partido. No señalaré o cuestionaré a ninguno, los que están generaron las situaciones que queríamos y hay que levantar cabeza. Pensar en los juegos que quedan porque debemos terminar con honor”.



Además, dejó claro que el balance es muy negativo tras los dos juegos en el Preolímpico: “Para nosotros es negativo el balance quedar por fuera de la competición, pero este equipo competirá hasta lo último, defenderemos la camiseta nuestro país, para regresar a Colombia y continuar el trabajo”.



Finalmente, habló de lo que faltó a Colombia para ganar: “Convertir nos faltó, el equipo como bien hace referencia tenía situaciones claras de gol, no fuimos capaces de concretarlas, esa eficacia y dar esa puntada que podía permitir tener un respiro e igualar el marcador al inicio del juego”.