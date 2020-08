¡Más bostero que nadie! La figura del Arsenal que enloquece por Boca

Con la temporada 2019-20 prácticamente finalizada, los futbolistas han comenzado a vivir de la mejor manera sus vacaciones. Eso sí, tratando de seguir estrictamente las medidas de bioseguridad contra el coronavirus.

​

Debido a que las actividades a realizar son bastante limitadas, algunos han optado por llevar a cabo planes caseros junto a familiares y amigos. Justamente el uruguayo Lucas Torreira es prueba de ello y así lo dejó ver en sus redes sociales, claro que toda la atención se la llevó su camiseta.

Lucas Torreira. Foto: Tomada de Instagram: @ltorreira34

Y es que el mediocampista del Arsenal se ha declarado en innumerables ocasiones como un hincha foribundo de Boca Juniors y no pierde oportunidad para mostrarlo en redes sociales.



Recordemos incluso aseguró hace algunos meses que “tengo el gran deseo de jugar en Boca, es algo pendiente. Pero no quiero ir a pasear o cumplir un sueño, sino que quiero competir y llegar con una cierta experiencia... Ojalá en un futuro se me pueda dar”.