Juventus sigue desbaratándose tras la eliminación: figura se despidió

El bosnio Miralem Pjanic se despidió este sábado de la Juventus con un mensaje en sus redes sociales tras la eliminación sufrida el viernes en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Lyon, su exequipo, y se preparará ahora para su nueva etapa en el Barcelona.



"Me enfrenté a mi pasado (el Lyon) para quedarme con el presente, al menos durante algunos días. Hoy nuestros caminos se dividen, pero cada centímetro para llegar hasta aquí lo he recorrido teniendo claro que era algo importante, algo que se quedará en mi corazón y me acompañara a todos lados", escribió Pjanic en sus redes sociales.

Pjanic acabó una experiencia de cuatro años en Juventus, con la que conquistó cuatro títulos ligueros, dos Copas Italia y una Supercopa italiana, y se incorporará a partir de la próxima temporada al Barcelona.



El club catalán le contrató a cambio de 60 millones de euros, más cinco millones en variables, al tiempo que se cerró el traspaso del brasileño Arthur Melo al club juventino (72 millones más 10).



Pjanic, de 30 años, firmó por cuatro temporadas, hasta junio de 2024, y su cláusula de rescisión se sitúa en 400 millones de euros.



EFE