Benzema favorito: referente de LaLiga no duda en decir que es el mejor

David Villa, exdelantero internacional del Barcelona y Atlético de Madrid, declaró este viernes que el francés Karim Benzema, del Real Madrid, "se merece este año" el Balón de Oro, aunque apuntó que no le gustan los premios individuales en un juego de equipo.



Villa, que jugó en el Barcelona entre 2010 y 2013, analizó la actualidad del conjunto catalán que esta semana se mide en el clásico de la Liga española al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

"Cuando los resultados no son buenos te pueden afectar pero espero que no para el clásico. La Liga es otra competición, son grandes jugadores y un resultado positivo cambiaría el descontento", dijo Villa, que reconoció que el Barcelona tiene muy difícil superar la fase de grupos de la Liga de Campeones.



"Se ha enfrentado a grandes equipos y no es sencillo. En su grupo ha habido partidos que en los que podían haber hecho mucho más pero contra el Inter, el primer día, mereció mucho más y en el segundo, aunque el partido fue loco por la necesidad de ganar, fueron menos efectivos que el rival", declaró el exjugador asturiano.



"Las dinámicas, tanto positivas como negativas, son a tener en cuenta pero en un partido como el clásico hemos visto otros años que un equipo que venía más perjudicado ganaba y otro que venía mejor perdía", apuntó Villa, que no quiso hablar de las críticas recibidas por algunos jugadores del Barcelona sobre su rendimiento.



"Ha pasado toda la vida lo de señalar jugadores y entrenadores. Cuando estás en la elite está asimilado y cuando haces deporte al alto nivel eres consciente de ello", comentó. Villa fue preguntado sobre Karim Benzema y si lo ve merecedor del Balón de Oro este año. "Se lo merece, pero no me gustan los premios individuales".



Por último, Villa, que participó en 'La barra del encuentro', un evento organizado por la empresa cervecera Mahou con motivo del clásico, habló sobre la situación deportiva del portugués Joao Félix en el Atlético de Madrid, club que conoce bien de su paso en la campaña 2013/2014. "El Atlético tiene una gran plantilla y no es fácil ser titular arriba. Ángel Correa está jugando bien, Antoine Griezmann tiene inspiración cuando juega y además está Álvaro Morata y Matheus Cunha. Hay que trabajar siempre porque cuando aprietas fuerte al final tienes recompensa", concluyó.



